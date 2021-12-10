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Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır - Son Dakika

Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır

10.12.2021 18:40
Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuşlar Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Emre Ceylan'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bayraklaşıp devleşen şehitlerimiz bugün dualar eşliğinde vatan topraklarına emanet edildiler. Al bayrağımız örtüleri, hatıraları övünçleri olarak aramızdan (fiziken) ayrıldılar. Ancak dökülen kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesapları mahşere bırakılmayacaktır. İnanıyorum ki, terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yoktur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşarat üremişse orası tertemiz yapılacaktır" dedi.

'ARTIK CHP'Yİ HDP'DEN AYIRT ETMEK İMKANSIZDIR'Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerine değinen Bahçeli, şunları kaydetti: "Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir. İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir. Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır. TBMM'de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis'e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekanizmaları altüst olmaktadır. Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP'li vekilin 'Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz' açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir."'BAKANLARIMIZA DİL UZATAN SEFİLLER MEYDANIN BOŞ OLDUĞUNU SANMASINLAR'Allah'ın izni ve milletin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM'de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyeceğini belirten Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır. Yavruları yetim bırakan, gelinleri dul koyan, anaları, babaları acılar içinde kıvrandıran şerefsiz teröristlere ne sözle ne de eylemle karşı gelemeyen, karşı çıkamayan kim varsa bizim nazarımızda akan kanda payları olan, doğrultulan kanlı silahlardan tutan vatansızlardır."


Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır
Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır
Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır
Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayırt etmek imkansızdır - Son Dakika


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