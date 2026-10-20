Bahçeli, Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun hayal olduğunu söyledi

Bahçeli, Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun hayal olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli, Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun hayal olduğunu belirterek Kıbrıs'ın asırlardan beri Türk olduğunu ve ebediyen Türk kalacağını söyledi. Bahçeli, bu değerlendirmesinde Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun hayal olduğunu ve Kıbrıs'ın ebediyen Türk kalacağını ifade etti.
Bahçeli: "Birleşik Kıbrıs Federasyonu hayaldir. Kıbrıs Asırlardan beri Türk'tür, ebediyen Türk kalacaktır"
Kaynak: İHA
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