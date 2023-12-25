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Bahçeli, bütçe görüşmelerini terk etti - Son Dakika
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Bahçeli, bütçe görüşmelerini terk etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nu, sıra DEM Parti'ye gelince terk etti. Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum' dedi.

Bahçeli, bütçe görüşmelerini terk etti
25.12.2023 - 14:56,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nu, sıra DEM Parti'ye gelince terk etti. Bahçeli, " Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

MHP lideri Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nu, sıra DEM Parti'ye gelince terk etti. Gazetecilerin, 'Daha önce bütçe sonuna kadar kalırdınız. Bugün DEM milletvekilleri konuşurken çıktınız. CHP'yi takip edecek misiniz' sorusuna cevap veren Bahçeli, " Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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