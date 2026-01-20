Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz - Son Dakika
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

20.01.2026 11:17
Daha önceki bir açıklamasında 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı için "sefalet ücreti" ifadelerini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü parti grubunda da konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Sözlerinin sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir" dedi.

Geçtiğimiz hafta 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı için "Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü parti grubunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM" MESAJI

"Hatırlarsanız geçen haftaki grup konuşmamda en düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sefalet ücretine mahkûm edilmemesini, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim; şu hususu ama, fakat demeden tekrar ediyorum. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız ve emeklilerimizin yanındayız" diyen Bahçeli, "Biz ne söylemişsek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu ve kumar âlemlerine, akıbeti meçhul kaynaklarına ve sorunlu siyasetine aklımız ermez, bilgimiz yetmez. Zira bizim aklımızda da fikrimizde de hep Türkiye vardır, Türk milleti vardır" dedi.

"İTTİFAK ORTAĞIYIZ AMA..."

Sözlerinin devamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın ortağı olduğunu ancak iktidar ortağı olmadığını belirten Bahçeli, "İttifak ortağı olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin iyi niyetle, Türkiye'nin kalkınması ve milletimizin huzur ile refahı için bütçe imkânları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir ve biz bunu yapıyoruz. Boş işlerle uğraşmıyor, teneke gürültüsüne ve tencere gürültüsüne kulak asmıyoruz; köklü bir siyasi parti olarak ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilerle ilgili sözlerine de değinen Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilerle ilgili değerlendirmeleri diline dolaması ve istismara kalkışması, kendisini bir kez daha boşa düşürmüştür. En son Hatay'da yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı'nın içine fitne sokmak, emeklilerimiz üzerinde fitne düzeneği kurmak istemiştir. Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış; bu tatlı su kurnazına diyorum ki geçiniz bunları, sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız, hiç de güzel taktiklerinize pabuç bırakmayız. Varsa Türkiye'nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınızı paylaşın da görelim; biz havanda su dövmeyiz, bulanık suda balık avlamayız, çölde deve izi saymayız. İmkânlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir; inanıyoruz ki millî birlik ve beraberlikle yarınlarımız bugünden çok daha güçlü ve çok daha müreffeh olacaktır. CHP boş keseden sallarken Milliyetçi Hareket Partisi, vatandaşlarımızın geçim meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla ekonomik ve sosyal politikalar üretmektedir" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    helal sana 30 76 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Ne konu da helal. Söylediği kelimeleri yuttuğu için mi yoksa saçmaladığı için mi. 48 10
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sonuç ret oyu verdi emekli aylığı için meclisde. 18 4
  • Şükrü null Şükrü null:
    sayın Bahçeli en düşük emekli maaşı olarak bakılırsa olaya, yakında Asgari ücret üzerinden prim yatırmaya başlar insanlar. herkes zamanında ektiğini toplasın. yüksek prim yatıranın suçu ne. 47 3 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    haklısın Şükrü. ama burada asıl olay en düşük emekli maaşı alanların çok düşük bir ücret alıyor olması. onlar yükselince Tabii ki primi yüksekten yatanlarınki de yükselmeli. Prim gün sayısı fazla olanın daha yüksek maaş alması saçmalık, zaten kanunen de böyle. ama yüksek prim yatıranlar Tabii ki yüksek maaş almalı 19 2
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    65 yaşından sonra siyaset yapılmamalı Anayasaya madde eklenmeli. kendisi aylık 450 000 tl maaş alıyor, yani en düşük emekli maaşının 22 katından fazla. milletvekilliği meslek değil, emekliliği olmamalı. 32 2 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    palavracı seni senin de son kullanma tarihin gelmiş anlaşılan 23 0 Yanıtla
  • Ismail abi Ismail abi:
    Umut vaat etmiş, standart siyasetçi söylemleri. 14 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
