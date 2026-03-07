Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'den Orta Doğu\'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
07.03.2026 09:54  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'den Orta Doğu\'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Haber Videosu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yaptığı belirtildi. Lübnan'ın uzun süredir ekonomik istikrarsızlık yaşadığı ve Bahçeli'nin bu konuda bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve istikrarın sağlanmasına yönelik çeşitli değerlendirmeler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Ezber bozan siyasi çıkışları ile tanımam MHP lideri Devlet Bahçeli, bu kez kolları Ortadoğu için sıvadı.Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yürüttüğü ifade edildi.

MHP'ye yakın medya organı Bengü Türk TV'deki habere göre, Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılmasına ilişkin bir "projeksiyon" üzerinde değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

"LÜBNAN'DAKİ İSTİKRAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Lübnan'ın uzun süredir ciddi bir ekonomik istikrarsızlık içinde olduğunu belirtilerek Bahçeli'nin çalışması "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Lübnan'daki istikrarın sağlanmasına yönelik çeşitli değerlendirmeler üzerinde çalışma yürüttüğü öne sürüldü." ifadeleriyle haberleştirildi.

İLK OLARAK AHMET YEŞİLTEPE DUYURDU

Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, tv100'de yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Lübnan'ın Suriye'ye katılması için çalışma yürüttüğünü duyurdu. Yeşiltepe de TV100'de şunları ifade etti:

"Sayın Bahçeli, Lübnan konusunda bir görüş, bir çalışma içerisinde, bir proje, daha doğrusu bir projeksiyon, öyle söyleyelim. Bir bakış açısı, bir açılım getiriyor. Aslında yani küresel konularda özellikle bölgemizle ilgili ortaya koyduğu görüşler gerçekten tartışılmaya değer, konuşulmaya değer. Şimdi Lübnan failed State olarak yani başarısız bir ülke. Yani sürekli enflasyonla mücadele ediyor. İşte sürekli kendi kaynaklarını mümbit olan kaynaklarını kullanamıyor falan. Aslında bunun sebebi işte dışarıdan sürekli baş ta İsrail olmak üzere ki ağırlıklı olarak İsrail olmak üzere onun tahakkümü altında, işgali topraklarının işgal edildiği bir ülkeden söz ediyoruz."

Devlet Bahçeli, Orta Doğu, Politika, Suriye, Lübnan, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • necati çolak necati çolak:
    Başka bir ülkenin iç işlerinden sanane senin ülken için bir başka ülkeden biri böyle bir şey söylese hoş olurmu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:10:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.