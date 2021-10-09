Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür
09.10.2021 13:04
Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci'nin aracının önünün kesilmesini sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli açıklamasında "Bunlar ajan ve provokatördür" dedi.
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9.10.2021 13:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür - Son Dakika