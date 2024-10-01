Bahçeli'den Sinan Ateş Davası Açıklaması

Politika

MHP Lideri Bahçeli: (Sinan Ateş Davası)"Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak, azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir. MHP, Ankara 32'nci Ağır ceza mahkemesinde görülen malum davayı dikkatle takip etmektedir. Çok söze gerek yoktur, aslında buna değecek hiç kimse yoktur. Az söyleyeyim, muhatapları çok anlasın, MHP'ye organize pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocaklarını ne MHP'yi çiğnetmem" - ANKARA