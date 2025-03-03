Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! Ahmet Türk'ü aradı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! Ahmet Türk'ü aradı

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası PKK'nın ateşkes ilan etmesiyle süreç iyice hızlandı. Yaptığı ilk açıklama ile sürecin başlamasını sağlayan MHP lideri Devlet Bahçeli; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ın ardından İmralı görüşmelerinde yer alan Ahmet Türk ile de telefonda görüştü.

03.03.2025 09:49
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Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "silah bırakın" çağrısı sonrası ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayan ve 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' diyerek sürece destek veren Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor.

DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü de Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşen Bahçeli, Öcalan'ın çağrısını "önemli ve değerli" olarak nitelendirirken, Kandil'den gelen olumlu yanıtı da "memnuniyet verici" bulmuştu.

"UMUYORUZ HER ŞEY GÜZEL GEÇECEK"

Bahçeli son olarak İmralı görüşmelerine de katılan ve Öcalan'ın açıklamasının Kürtçe metnini kamuoyuna okuyan Ahmet Türk ile görüştü. Görüşmeyi Halk TV yazarı İsmail Saymaz duyurdu. Bahçeli'nin gelişmeler için "Çok güzel" diyerek teşekkür ettiğini söyleyen Ahmet Türk, "Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum" dediğini aktardı.

İLK BAKIRHAN'I DA ARAMIŞTI

Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında Öcalan'ın çağrısı 1 dakika sonra Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirtmişti.

Bakırhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi."

Bahçeli\'den sürpriz bir görüşme daha! Ahmet Türk\'ü aradı

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Son Dakika Politika Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! Ahmet Türk'ü aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Güven Yaşar:
    Bu adamı görmek midemi bulandırıyor 78 31 Yanıtla
  • sus ceo:
    Seçimlerde AKP -MHP -HÜDA PAR koalisyonunu bu halk sandığa gömecek. İnsanlar ekonomik sıkıntılar içerisinde perişan durumda, emekliler ve asgari ücretliler açlık sınırının altında yaşıyor bir de utanmadan Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar. Daha önce terörist başı, bebek katili denilen Apo'ya şimdi herkes 'İmralı' diye hitap ediyor. Bende diyorum ki KAHROLSUN PKK, KAHROLSUN APO VE DESTEKÇİLERİ, YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YAŞASIN YÜCE TÜRK MİLLETİ. 84 13 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    mezardan arama yapiyor 65 16 Yanıtla
  • sus ceo:
    Apo denen caniyi cezaevinden çıkarmak için telefon diplomasisine başladı yine. PKK ile müzakere etmeye ne kadar hevesli bir adammış. Yakında FETÖ ile de görüşmeye başlarsa şaşmam. 58 19 Yanıtla
  • sus ceo:
    Seçimler için Apo'dan medet umar hale gelenlere bu halk sandığa gömecek. 63 12 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    çoğu kaynak bahçelinin öldüğünü söylüyor niye kamuoyundan gizliyorsunuz herkesi arayacak kadar iyiyiyse kameralara 2 saniye gözüksün madem 52 21 Yanıtla
  • sus ceo:
    Allah'ım biri Bahçeli'yi durdursun. Hızını alamayarak dünyadaki diğer terörist gruplarla görüşmeye başlar. Cezai ehliyeti var mı acaba. 48 14 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Sadece anayasa değişikliği ve ölene kadar Cumhurbaşkanlığı için, onlarca şehit gazi ailesine bu yapılır mı ? Bir koltuk için o aileleri yok saymak onlarca şehidimizi yok saymaktır. Bilalin ve Burağın rahat rahat uyuması, babalarının da terörislerle pazarlık yapıp, koltuktan inmemesi için mi şehit oldular ? Artık bu ülkeyi iskeletlerin yönetmesini istemiyoruz. Bu ülkeyi ve o koltuğu yeni nesile bırakmanızın zamanı geldi de geçti bile. Siz kimsiniz de bu millete sormadan kararlar alabiliyorsunuz ? 39 5 Yanıtla
  • 205622:
    editör yazdıklarımızı yayınla kesip durma 20 0 Yanıtla
  • mossi :
    keşke bi seçim olsaydı ondan sonra yapsaydınız şu açılımınızı. 17 2 Yanıtla
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