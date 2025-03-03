Bahçeli\'den sürpriz bir görüşme daha! Ahmet Türk\'ü aradı

Politika

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "silah bırakın" çağrısı sonrası ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayan ve 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' diyerek sürece destek veren Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor.

DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü de Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşen Bahçeli, Öcalan'ın çağrısını "önemli ve değerli" olarak nitelendirirken, Kandil'den gelen olumlu yanıtı da "memnuniyet verici" bulmuştu.

"UMUYORUZ HER ŞEY GÜZEL GEÇECEK"

Bahçeli son olarak İmralı görüşmelerine de katılan ve Öcalan'ın açıklamasının Kürtçe metnini kamuoyuna okuyan Ahmet Türk ile görüştü. Görüşmeyi Halk TV yazarı İsmail Saymaz duyurdu. Bahçeli'nin gelişmeler için "Çok güzel" diyerek teşekkür ettiğini söyleyen Ahmet Türk, "Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum" dediğini aktardı.

İLK BAKIRHAN'I DA ARAMIŞTI

Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında Öcalan'ın çağrısı 1 dakika sonra Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirtmişti.

Bakırhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi."