Bahçeli\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Politika

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz"

"Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır"

"Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir"

"Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur"

"Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz"

"Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Hain bölücü örgütünün sonu gelmiştir"

"Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM Heyetinin yaptığı ziyaretler memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerlidir"

"DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur"

"PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz. Yalnızca yalnız mücadele eder. Aksi taktirde bataklık nerede ürüyorsa özellikle Fırat'ın doğusunu müdafaa etmesi Türkiye'nin görevidir"

ANKARA Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.