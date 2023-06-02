Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti - Son Dakika
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Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti

02.06.2023 13:01

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cumhurbaşkanı yardımcısı olması için teklif götürdüğü ancak Bahçeli'nin bu teklifi kabul etmediği konuşuluyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemi şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu kapsamda cumartesi günü Kabine'de yer alacak isimlerin açıklanması beklenirken Erdoğan önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti

ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Erdoğan Bahçeli'ye bu görüşmede cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini sundu. Ancak Bahçeli'nin ise bu görevi kabul etmediği öne sürüldü.

YORUMLAR (3)
  • TURGAY KAYA: olabilir kardeşim, bunda şaşıracak ne var yani. Cevap Yaz 33 8 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti - Son Dakika
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