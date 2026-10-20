Bahçeli gençleri Fransa'da başlayan kaos eylemlerine karşı uyardı

Bahçeli gençleri Fransa'da başlayan kaos eylemlerine karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli, gençlerin Fransa'da başlayıp neredeyse tüm Avrupa'ya yayılan kaos ve kargaşa üretmeye dönük eylemlere heves etmemesi gerektiğini söyledi. Gençlerin özbenliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan karanlık senaryolara kapılmaması ve tahriklere uymaması uyarısında bulundu.
Bahçeli: "Gençlerimiz, ne Fransa'da başlayan ve neredeyse tüm Avrupa'ya yayılan kaos ve kargaşa üretmeye dönük eylemlere ne de özbenliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan karanlık senaryolara heves etmemeli, tahriklere kapılmamalıdır"
Kaynak: İHA
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