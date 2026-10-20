Bahçeli gençleri Fransa'da başlayan kaos eylemlerine karşı uyardı

Bahçeli: "Gençlerimiz, ne Fransa'da başlayan ve neredeyse tüm Avrupa'ya yayılan kaos ve kargaşa üretmeye dönük eylemlere ne de özbenliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan karanlık senaryolara heves etmemeli, tahriklere kapılmamalıdır"