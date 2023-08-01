Bahçeli'den Akbelen eylemleri hakkında açıklama: Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli'den Akbelen eylemleri hakkında açıklama: Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır

01.08.2023 11:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla Akbelen'deki eylemler hakkında yazılı bir açıklama yaparak, provokatörlerin tahrip çalışmasının gözlerinden kaçmadığını belirtti. Bahçeli, CHP Genel Başkanı ve nöbetçi provokatörlerin Akbelen'de iç huzuru tahrip etmek için her türlü alçaklığa teşebbüs ettiklerini ifade etti. Ayrıca, CHP yönetiminin FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açtığını ve siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu Türkiye'ye yayma çabasında olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Muğla Akbelen'deki eylemler hakkında değerlendirme yapan Bahçeli, "Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır." ifadelerini kullandı.

"PROVOKATÖRLERİN TAHRİP ÇALIŞMASI GÖZÜMÜZDEN KAÇMADI"

MHP lideri açıklamasında, Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine yönelik tepkilere de değindi. "Muğla Akbelen'de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞA TEŞEBBÜS ETTİKLERİ AÇIK"

"Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır. Ortak aklın sükûtuyla beraber sinerjisini ve siyaset dengesini kaybedip yoğun iç kargaşanın tutsağı haline düşen ve hatta kongresini dahi yapmaktan aciz olan CHP yönetiminin her konuda krize oynadığı görülmektedir.

Bahçeli, Akbelen'deki eylemcilere verdi veriştirdi: Her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır

"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUK ÖRNEĞİDİR"

Muğla Akbelen'de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye'ye yaymanın çabasındadır. CHP Genel Başkanı'nın etrafı çevrelenmiş, aleyhine olacak şekilde çember gittikçe daralmışken Akbelen'de boy göstermesi başka bir sorumsuzluk ve şuursuzluk örneğidir."

YORUMLAR (2)
  • Hajkan Hajkan: Sayenizde gururla mhp liyim demeyi terk etmiş on binler var BİLGE lider! Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Biz buradayız Devlet baba Cevap Yaz 12 28 Yayından Kaldır
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Akbelen, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Akbelen eylemleri hakkında açıklama: Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Rus Turistlerin Türkiye'ye Artan İlgisi
12:29 2023 yılında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2 milyon 600 bini aştı
11:57 Hande Erçel ve Hakan Sabancı Aşk Pozu Paylaştı
11:52 Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar
11:50 Endonezya, Türkiye'den 300 Milyon Dolar Değerinde İHA Satın Aldı
11:45 Endonezya, Türkiye'den 300 milyon dolarlık İHA satın aldı
11:34 Bahçeli'den Akbelen eylemleri hakkında açıklama: Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır
11:26 Bahçeli, Akbelen'deki eylemcilere verdi veriştirdi: Her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır
11:23 Bahçeli, 11 il sıraladı: Yerel seçimde buralar mutlaka el değiştirmeli
11:14 Bahçeli, 11 il sıraladı: Yerel seçimde buralar mutlaka el değiştirmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 12:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Akbelen eylemleri hakkında açıklama: Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa teşebbüs ettikleri açıktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement