Bahçeli: İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu'na saldırısı ve Azerbaycan'daki kaza arasında bağlantı var

Politika

Bahçeli: " İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırması ve İran ile İsrail arasında çatışmalar yaşanması ve Azerbaycan'dan dönüşü sırasında elim bir kazayla sonuçlanan olaylar silsilesi birbirleriyle bağlantılıdır. Hakikaten kaza mıdır? Yoksa sabotaj mıdır? Bu olayın en kısa sürede açığa çıkması gerekir. İsrail ile ABD'nin bu kazadaki rolü mutlaka açıklanmalıdır." - ANKARA