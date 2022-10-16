MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinglerini devam ediyor. Bu kez Konya'da miting düzenleyen Bahçeli'nin mitingine yoğun ilgi gösterildi. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde ABD'de bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat kaybolduğunu ifade eden Bahçeli, "ABD ziyereti A'dan Z'ye şaibelidir. Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle temas içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır" diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİ REHİN EDİLMİŞTİR"

Sözlerini sürdüren Bahçeli, "Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir" dedi.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN"

2023 seçimlerinin önemini de vurgu yapan Bahçeli, "Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur. Türkiye 2023'te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi de Cumhuriyet'in yüzüncü yılıdır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir." şeklinde konuştu.