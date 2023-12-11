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Bahçeli, Kürtçe konuşmaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Bahçeli, Kürtçe konuşmaya tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe konuşmasına tepki göstererek, Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye etti. Bahçeli ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansını da olumlu değerlendirdi.

Bahçeli, Kürtçe konuşmaya tepki gösterdi
11.12.2023 - 23:01,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP'lilerin Genel Kurul'da Kürtçe ifadelerine ilişkin, "Konunun gittikçe yaygınlaştığı AYM tavrı sebebiyle de bir çok kesimin şımardığı görülmüştür. Buna dikkat etmek lazım. Bu konuşma bize göre kabul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Bütçe görüşmeleri devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Meclis'te HEDEP'li vekillerin Kürtçe konuşmaları soruldu. Bahçeli, bütçe görüşmelerinin yapıldığı günde Kürtçe ifade etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bazıları bunu hoşgörülebilir ama AYM Başkanı ve değerli üyelerinden buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Kendilerine bu konularda daha dikkatli sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum. Konunun gittikçe yaygınlaştığı AYM tavrı sebebiyle de bir çok kesimin şımardığı görülmüştür. Buna dikkat etmek lazım. Bu konuşma bize göre kübul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra Türkçeye tercüme edin cümlesi ise AYM Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe konuşması için, "Performansı gayet iyiydi. Hem heyecanlı hem hazırlıklı gelmiş hem de kitlesine moral veriyor. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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