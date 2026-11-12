Bahçeli, Meclis\'teki makamında Kurtulmuş\'u İzleme Komisyonu için ağırladı

Bahçeli, Meclis'teki makamında Kurtulmuş'u İzleme Komisyonu için ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında kabul etti. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü; sonrasında açıklama yapılmadı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA
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