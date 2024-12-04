Bahçeli\'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel\'e MHP\'den sert tepki

Politika

CHP'nin TBMM grup toplantısında siyaset tarihine geçecek anlar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine yönelik kullandığı ifadelerin yer aldığı kağıtları göstermesinin ardından yırttı. Bu sırada Bahçeli'ye seslenen Özel, "Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması ve Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı" dedi.

"GAZİ MECLİSE YAKIŞMAYACAK BİR NEZAKETSİZLİK"

MHP'den Özel'in bu hareketine sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

"CHP'NİN MASKESİ DÜŞTÜ"

Özel'in yaptığı yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu savunan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BAVULUNU TOPLAMASI YAKINDIR"

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."