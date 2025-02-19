Bahçeli Sağlığına Kavuştu

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur" ifadelerini kullandı.

"MHP düşmanları aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır"

Ataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır." - ANKARA