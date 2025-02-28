"Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı - Son Dakika
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Politika

"Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğini iddia eden bir paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu partisi tarafından görevden alındı.

28.02.2025 09:43  Güncelleme: 09:55
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Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIM İNFİAL YARATTI

Velioğlu paylaşımında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah Rahmet eylesin" dedi.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu.

GÖREVDEN ALINDI

Velioğlu'nun paylaşımı kamuoyunda infiale neden olurken söz konusu mesajın ardından Gelecek Partisi de harekete geçti. 6. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu.

Ünal paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir."

"Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

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Son Dakika Politika 'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emir Arslan:
    Hadsiz.üstüne vazife olmayan şeylere maydanoz olma 30 65 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    vefat etmişse etmiştir yani ölümsüzmü bu adam onun yüzünden birilerini cezalandırmak nedir yani parti başkanları ölümsüzmü yani öldü demek hakaretmi komediye bak 77 18 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ne kadar dengesiz bir açıklama..Bu Trabzonlu kafayı yemiş 21 52 Yanıtla
  • mossi :
    birşer çok konuşulursa olurmuş 39 13 Yanıtla
  • Burli424242:
    adam haklı vefat etmediyse nerde peki 39 6 Yanıtla
  • osman şahin:
    VEFAT ETİ YADA ETMEDİ SONUNDA EDECEK HERKES ÖLÜMÜ TADACAK 38 3 Yanıtla
  • Murat İnce:
    Allah Devlet Bahceliye sağlık sıhhat uzun ömürler versin inşallah 2 12 Yanıtla
  • İsmail Şişman:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz 1 0 Yanıtla
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