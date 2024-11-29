Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü adına suç işlemekten ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ı görevden uzaklaştırdı. Yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun atandı.

29.11.2024 20:17
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un atandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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