Bakan Akar Pençe-Kilit Operasyonundaki son durumu açıkladı - Son Dakika

Bakan Akar Pençe-Kilit Operasyonundaki son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar:

"Şu ana kadar sabah itibariyle toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar sabah itibariyle toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Pençe Kilit operasyonuna ilişkin olarak, "Operasyonla ilgili pençe-çelik gibi gidiyor. Bütün faaliyetlerimizi bütün çalışmalarımızı gayet şeffaf bir şekilde devam sizlerle paylaşıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde yine bu operasyonla alakalı bir kaç söz söylemek gerekirse son derece ayrıntılı bir şekilde bir planlama yapıldı, güzel bir koordinasyon yapıldı. Uzun bir söyle çalışmanın hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı. Bildiğiniz gibi pazar akşamı ve o günler şu ana kadar da faaliyetlerini planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Pence'yi morali yüksek gücü kuvveti yüksek gayet güzel ve ben oradaki zor ağacı ve hava koşullarına rağmen oradaki zorluklara rağmen, büyük bir azimle hedeflerini ele geçirdi. Ferhat orada dikkatlerini çekmek istiyorum, bu harekat sürecek daha onlarca mağara var, o mağaraların tek tek temizlenmesi lazım. O sözde barınakların, sığınaklarını bütün şeyleri temizlenmesi operasyonu devam edecek. İlk aşama planlandığı şekilde çok şükür kazasız belasız tamamlandı. İki şehidimiz var; Ömer ve kaan. Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptığı da tabii şunun altını çizmek istiyorum gerçekten birliklerini önünde Mehmet'in önünde en ön safta ilerlemek sureti ile birlikte Emir ve komuta derken bir şahadet mertebesine erdiler. Biz şükran borçluyuz, onlar da böyle saygılar şükranla ve rahmetle anıyoruz. Bunun dışında arkadaşlarım oradaki yapılan konuşmalardan teröristlerin son derece çaresiz olduğunu görüyoruz, çıkış yolları olmadığını görüyoruz ve yalanlarla hayallerle o teröristleri yönetmeye çalışıyorlar olmadığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Akar şöyle konuştu:

"Havadan elimdeki tüm Ateş dersek vatanı kullanmak suretiyle araçları gereçleri kullanmak suretiyle bunları ben orada etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Bir yandan çalışmaya devam ediyor ezcümle bizim amacımız bizim dileğimiz temennimiz 40 yıldan beri ülkemizi milletimizi başına musallat olan bu terör belasından hizmetimiz kurtarmak ve İnşallah kurtaracağız bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

Kaç teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin soruya Akar, "Şu ana kadar sabah itibariyle toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Şu anda arama ve tarama dediğimiz faaliyete devam ediyoruz. Bu faaliyetlere devam ettikçe, bunların haber veriyorum sonuçları daha yüksek sayılar ulaşacağını bunu söylemek yanlış olmaz" karşılığını verdi.