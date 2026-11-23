Bakan Bayraktar, dünyanın samimiyet sınavından kaldığını söyledi, COP-31'in özeti buGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Alparslan Bayraktar, dünyanın samimiyet sınavından kaldığını dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kendi değerlendirmesinde COP-31'in özetinin bu olduğunu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Dünya samimiyet sınavından kalmıştır, bana göre COP-31'in özeti budur."
Kaynak: İHA
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