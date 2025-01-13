Bakan Bayraktar, IRENA Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Enerji Hedeflerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bayraktar, IRENA Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Enerji Hedeflerini Paylaştı

Bakan Bayraktar, IRENA Genel Kurulu\'nda Türkiye\'nin Enerji Hedeflerini Paylaştı

Bakan Alparslan Bayraktar, BAE'deki IRENA Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji dönüşüm planlarını açıkladı.

13.01.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panele katıldı.

Bakan Bayraktar, IRENA 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi'de düzenlenen 15. Genel Kurul'da "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panele katıldı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin enerji dönüşümü vizyonunu paylaştık. Türkiye olarak 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda kapsamlı bir enerji dönüşüm stratejisi yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırıyor, enerji verimliliğini geliştiriyor, nükleer enerjiye ve yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ayrıca bu dönüşümü gerçekleştirmemizi mümkün kılacak güçlü bir şebeke için "yeşil şebeke" yatırımlarını hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2035'e kadar güneş ve rüzgar kapasitesini 120 GW'a çıkaracaklarını belirterek, "Enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltarak 100 milyon ton emisyon salımının önüne geçeceğiz. Nükleer kapasitemizi ise 2035'te 20 GW'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte artan enerji talebini karşılamak, yüksek ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve enerji projeleri için gerekli finansmanı sağlamak gibi önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak bu zorlukları aşmak için reformlar ve yatırımlarla güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar, IRENA Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Enerji Hedeflerini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar, IRENA Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Enerji Hedeflerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.