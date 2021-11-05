Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz (2) - Son Dakika

'İŞSİZLİK MESELESİNİN BİRÇOK BOYUTU VAR'

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin işsizlikle ilgili soru ve eleştirilere ilişkin "Çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Bu meselenin birçok boyutu var. Bizle ilgili olan kısmı işe uyum sağlamak. İstihdam üreten bir büyümenin gerçekleşmesi var. Türkiye'nin bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürmesi var" dedi.

'HERHANGİ BİR YOLSUZLUĞA MÜSAADE ETMEYİZ'Bilgin, yolsuzluk iddialarına ilişkin "Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa o yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Doğrusu bu bürokratları değiştirmemiz bu mücadelede daha etkin bir ekip kurmaktan kaynaklanmaktadır. Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.'ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYEN TEK TARAF BEN DEĞİLİM'Bakan Bilgin, asgari ücrete yönelik ise şöyle konuştu: "Bana asgari ücret miktarını soruyor arkadaşlarımız. Bunu burada belirtmeyeceğim ama bu çalışmamız sürüyor. Asgari ücreti belirleyen tek taraf ben değilim. İş verenler, işçi sendikaları, kanun böyle düzenlemiş bunu. Ben keyfi olarak asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun dememin bir anlamı yok. Böyle bir yetkim de yok. Müzakerelerin konusu olduğunun altını çizmek isterim."

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili sorulara yanıtsız bırakırken muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi.