Bakan Bilgin: "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır"

19.04.2022 03:42
Bakan Bilgin: "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır"

- Bakan Bilgin: "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluş düzeyinde de temsil edilmesidir" dedi.

- Bakan Bilgin: "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluş düzeyinde de temsil edilmesidir" dedi.

Bakan Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkanlığındaki HAK-İŞ Başkanlar Kurulu üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

İftar öncesinde açıklamalarda bulunan Bilgin, "HAK-İŞ çalışma hayatımızda konfederasyon olarak sadece bir anlayışı değil aynı zamanda çalışma hukuku içerisinde emeğin hakkını koruyan emeğin toplumsal gelişmesine katkı yapan bir sivil kuruluş olarak da tarihi bir öneme sahiptir. İşçi konfederasyonları arasında çok farklı yaklaşımların bulunması işin tabiatı gereğidir. Emeğin devletle, çalışma hayatıyla olan sorunlarına sermayeyle olan ilişkilerine her farklı bakış açısı farklı felsefe farklı cevaplar vermektedir" dedi.

HAK-İŞ'in Türk siyasal hayatında, Türk siyasal sistemi içerisinde siyasetçilerle ve devletle olan ilişkilerinin olduğunu belirten Bilgin, "Özellikle devlet ve sermaye arasındaki ilişkilerdeki farklı talepleriyle çok önemli bir fonkisyonu yerine getirdiğini biliyoruz. Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluş düzeyinde de temsil edilmesidir. HAK-İŞ bunu layıkıyla kendi perspektifi içerisinde gerçekleştiren bir kuruluştur. Bu bakımdan da biz toplu sözleşme sürecinde de farklı süreçlerde de iş kolları bazında da her konuda sorunları birlikte ele aldık" diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Bakan Bilgin'e teşekkür ederek, "Yakın zaman tarihimizin en yüksek asgari ücret oranları belirlendi. Orada tarihi bir başarıyı yakaladık. Asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden de vergi alınmaması konusu ilk defa mevzuatımıza girdi. Bu bizim için çok büyük bir değişimdi. Belki asgari ücret miktarındaki vergi dışı kalması bizim açımızdan çok yüksek olmamakla beraber bir anlayışı yansıttık orada" açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Mahmut Arslan, Vedat Bilgin, Hak İş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Bilgin: 'Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır' - Son Dakika


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