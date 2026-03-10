Bakan Bolat: "İsrail'in Zulmü Dünya Tarafından Görüldü" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat: "İsrail'in Zulmü Dünya Tarafından Görüldü"

Bakan Bolat: "İsrail\'in Zulmü Dünya Tarafından Görüldü"
10.03.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı ambargo uygulandığını belirtti.

'İSRAİL'İN ZULMÜNÜ, ZALİMLİĞİNİ BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erbaa ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kara yolu ile Tokat kent merkezine geldi. Bakan Bolat ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret etti. Tokat Valiliği ziyaretinin ardından Bakan Bolat, Tokat Belediyesi, AK Parti ve MHP Tokat İl başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakan Bolat, iş insanları ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, " İsrail'in Gazze'deki soykırımı Filistin'de, Lübnan'daki katliamları etkiliyor. Üzüyor ve biz İsrail'e ticaret sınırlaması, ambargo uyguluyoruz. 2 Mayıs 2024 yılından itibaren mal ihracatı yapılmıyor. Serbest ticaret bölgelerimizden ihracat ve ithalat konusunda hiçbir ticaret yapılmıyor. Şurada 2,5 ay sonra aşağı yukarı iki yılı aşmış olacağız. İsrail'in zulmünü, zalimliğini bütün dünya gördü. Masum Filistinliler kahramansı bir direniş gösterdiler. Komşularımızda güneyde önemli iç savaşlar yaşandı. Doğuda İsrail'in İran'a saldırılarını yaşadık. Şimdi de ABD ve İsrail'in birlikte İran'la olan savaşını görüyoruz. İran'dan bölge ülkelerine füze atışları görüyoruz. Böyle bir ortamda bir ülke yıldız gibi parlıyor. Siyasi istikrarlı, güçlü liderliği 23 yıllık istikrarın başarının siyasi yönetimi, ekonomi yönetimi, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayisi, barış yanlısı ve dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye Cumhuriyeti bir yıldız gibi parlıyor. Bölgesinde de dünyada da, biz Ticaret Bakanlığı olarak gittiğimiz her yerde bunun itibarını, saygınlığını görüyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat: 'İsrail'in Zulmü Dünya Tarafından Görüldü' - Son Dakika

İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:11:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: "İsrail'in Zulmü Dünya Tarafından Görüldü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.