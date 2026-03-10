Bakan Bolat: "İsrail\'in Zulmü Dünya Tarafından Görüldü"

'İSRAİL'İN ZULMÜNÜ, ZALİMLİĞİNİ BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erbaa ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kara yolu ile Tokat kent merkezine geldi. Bakan Bolat ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret etti. Tokat Valiliği ziyaretinin ardından Bakan Bolat, Tokat Belediyesi, AK Parti ve MHP Tokat İl başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakan Bolat, iş insanları ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, " İsrail'in Gazze'deki soykırımı Filistin'de, Lübnan'daki katliamları etkiliyor. Üzüyor ve biz İsrail'e ticaret sınırlaması, ambargo uyguluyoruz. 2 Mayıs 2024 yılından itibaren mal ihracatı yapılmıyor. Serbest ticaret bölgelerimizden ihracat ve ithalat konusunda hiçbir ticaret yapılmıyor. Şurada 2,5 ay sonra aşağı yukarı iki yılı aşmış olacağız. İsrail'in zulmünü, zalimliğini bütün dünya gördü. Masum Filistinliler kahramansı bir direniş gösterdiler. Komşularımızda güneyde önemli iç savaşlar yaşandı. Doğuda İsrail'in İran'a saldırılarını yaşadık. Şimdi de ABD ve İsrail'in birlikte İran'la olan savaşını görüyoruz. İran'dan bölge ülkelerine füze atışları görüyoruz. Böyle bir ortamda bir ülke yıldız gibi parlıyor. Siyasi istikrarlı, güçlü liderliği 23 yıllık istikrarın başarının siyasi yönetimi, ekonomi yönetimi, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayisi, barış yanlısı ve dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye Cumhuriyeti bir yıldız gibi parlıyor. Bölgesinde de dünyada da, biz Ticaret Bakanlığı olarak gittiğimiz her yerde bunun itibarını, saygınlığını görüyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Fatih YILMAZ/TOKAT,