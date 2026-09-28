Bakan Bolat, Sejourne'e Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na dair görüşleri aktardı - Son Dakika
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Bakan Bolat, Sejourne'e Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na dair görüşleri aktardı

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Bakan Bolat, Sejourne\'e Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı\'na dair görüşleri aktardı
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Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu İcracı Başkan Yardımcısı Sejourne ile görüştü. Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı; iki taraf Gümrük Birliği ve otomotiv entegrasyonunun korunmasında iş birliğinde mutabık kaldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Komisyonu İcracı Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Brüksel temaslarımız kapsamında bugün Avrupa Komisyonu İcracı Başkan Yardımcısı Sayın Stephane Sejourne ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başkan Yardımcısı ile görüşmemizde Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin ülkemiz görüş ve beklentilerini aktardık. Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı ve aday ülke, aynı zamanda NATO müttefiki olarak stratejik bir ortak ve Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladık" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK KONUSUNDA MUTABIK KALDIK'

Bakan Bolat ayrıca, "Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun, Gümrük Birliği çerçevesinde oluşturulan ortak kurallar ve mevzuat uyumu temelinde kapsamlı, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan üretim ve ticaret ağları yarattığını; özellikle otomotiv sektöründe bu entegrasyonun korunmasının Türkiye kadar Avrupa'nın rekabet gücü ve ekonomik dayanıklılığı açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladık. Sayın Başkan Yardımcısının da Gümrük Birliği üzerine inşa edilen güçlü değer zincirlerinin korunması, ülkemiz ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun stratejik önemi ve taslağın Türkiye'nin özel konumuna uygun bir anlayışla ele alınması gereğini teyit ettiğini görmekten memnun olduk. Başkan Yardımcısı Sayın Stephane Sejourne ile önümüzdeki dönemde yakın diyalog ve iş birliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Gümrük BirliğiTicaret BakanıDış PolitikaPolitikaTürkiyeBrükselEkonomiSon Dakika

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