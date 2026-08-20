Bakan Bolat: Terör Belası Sona Erdi - Son Dakika
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Bakan Bolat: Terör Belası Sona Erdi

Bakan Bolat: Terör Belası Sona Erdi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'da terörsüz Türkiye projesinin gelişimini ve ekonomik verileri paylaştı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "42 yıllık terör belası sona erdirildi, terör örgütü pes ettirildi ve dağıtılma noktasına getirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi çerçeve kanunu da çıkarıldı, milli birlik ve kardeşlik pekiştiriliyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. İlk ziyaretini Kütahya Valiliği'ne yapan Bakan Bolat'ı, Vali Musa Işın'ın yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral ve beraberindeki heyet karşıladı. Bakan Bolat, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Işın'ı makamında ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Bolat daha sonra MHP Kütahya İl Başkanlığı ile AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Bakan Bolat, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ZORLUKLARIN ÇOĞU GİTTİ, AZI KALDI'

Bakan Bolat, "42 yıllık terör belası sona erdirildi, terör örgütü pes ettirildi ve dağıtılma noktasına getirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi çerçeve kanunu da çıkarıldı, milli birlik ve kardeşlik pekiştiriliyor. Böylesine dış şartların ve iç şartların zorluklarla olduğu bir dönemde, biz elhamdülillah zoru severiz ve zorluklarda daha çok çalışarak halkımız ve ülkemiz için bu esenlik tablosunu meydana getirdik. Sıkıntılar var, kesinlikle, olması normal. Kimisi finansman noktasında ve toplumsal kesimlerimiz arasında, devraldığımız 2002 tablosuna göre, çok iyi bir noktaya taşıdık. Ama içerde yaşadığımız deprem felaketi ve yüksek enflasyonla mücadele edip, onu 75-80'lerden yüzde 30'a düşürmeyi de başardık. İnşallah arkadaşlar, zorlukların çoğu gitti, azı kaldı" dedi.

Bakan Bolat, AK Parti'nin ardından Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katılan Bolat, Kütahya'nın tarihi ve ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KÜTAHYA'NIN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK'

Kütahya'nın ekonomik performansına ilişkin rakamlar da paylaşan Bolat, kentin 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının, geçen yıl 975 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bolat, "Kütahya'nın ihracatı 1 milyar dolar sınırına dayandı. Geçen sene 975 milyon dolardı, bu yıl 1 milyar doları aşacak, buna yürekten inanıyoruz. Bu şu anlama geliyor, ithalatı 253 milyon dolar. Kütahya, bir ithalat yapıyor, 4 ihracat yapıyor. Ülkemizin dış ticaret dengesine ve döviz varlığına olumlu katkıda bulunan bir şehrimiz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Kütahya'daki bu çalışmaları destekliyoruz. Eximbank ihracat kredisi ve sigorta desteklerinden Kütahya'da faydalanıyor. 2025 yılında toplamda 82 milyon dolar Eximbank finans desteği sağlandı. Bu yılda ilk 7 ayda 62 milyon dolar sağlandı. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın ihracat hibe desteklerinden Kütahya'mız geçen yıl 104 milyon lira aldı, bu yıl da ilk 7 ayda 60 milyon lirayı geçti. Ne kadar çok ihracat yaparsa bizim bakanlığımızın ihracat destekleri ardına kadar açık" diye konuştu.

'HİZMET İHRACATÇILARIMIZA 27 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK'

Bakanlık olarak hizmet sektörüne de destekler verdiklerini hatırlatan Bolat, "Hizmet ihracatçılarımıza geçen yıl 27 milyon lira destek verdik. Hükümetimiz, 23 yılda Kütahya'ya 114 milyar lira kamu yatırımı yaptı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan alt yapıya, üst yapıya, sağlık tesisleri, okullar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, yeni derslikler ve modern yurtlarımız, kurduğumuz teknopark Ar-Ge merkezleri, bölünmüş yollar 360 kilometreye ulaştı. Kütahya çok önemli bir kavşak merkez. Türkiye'de en önemli akslardan biri olan kuzey-güney aksı, İstanbul'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan o önemli yolun çok önemli bir kavşak noktasında. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya her tarafa 3 saat" dedi.

FABRİKA GEZDİ

Bakan Bolat, toplantının ardından 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ndeki NG Kütahya Seramik Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral ve AK Parti MKYK üyesi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkan Erkan Güral ile beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bolat, fabrikayı gezdi. Fabrika personeliyle sohbet eden Bolat, firmanın üretim kapasitesi ve faaliyetleri hakkında Nafi Güral ve Erkan Güral'dan bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat: Terör Belası Sona Erdi - Son Dakika

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