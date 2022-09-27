Bakan Bozdağ: İade taleplerimiz için İsveç'ten bir heyet ülkemize gelecek - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: İade taleplerimiz için İsveç'ten bir heyet ülkemize gelecek

27.09.2022 11:38
Bakan Bozdağ: İade taleplerimiz için İsveç'ten bir heyet ülkemize gelecek

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "5- 6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet ülkemize gelecek.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "5- 6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek, İzleme Komitesi çerçevesinde. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, bu ülkelerin PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere iade talebinde bulundukları teröristlere ilişkin karar vermelerini beklediklerini söyleyerek, "Bizim iadesini istediğimiz kişiler, ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi. ABD'den defalarca istedik. Onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik; 'bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz' dedik" ifadelerini kullandı.'ARABULUCUĞUN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ'

Bozdağ, yargı paketi ile ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirterek, "Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Finlandiya, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: İade taleplerimiz için İsveç'ten bir heyet ülkemize gelecek - Son Dakika

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