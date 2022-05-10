Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

10.05.2022 14:25
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, 11 Mayıs'ta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, 11 Mayıs'ta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Söz konusu toplantıda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabaların gözden geçirilmesi; Afganistan ve Afrika'da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durumun ele alınması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. - ANKARA

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Çin, Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadelede Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı Çin, Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadelede Küresel İşbirliği Çağrısı Yaptı Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs, DEAŞ, Fas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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