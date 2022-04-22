Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor

22.04.2022 10:07
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Brezilya, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:20 Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement