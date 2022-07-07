Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bali'de G20 ve Türkiye 'nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore , Türkiye, Avustralya ) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede üst düzey ziyaretlerin hazırlıkları ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile görüştü - Son Dakika

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