Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

07.07.2022 13:41
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bali'de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.

G20 gündemi

Bali'de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. - BALİ

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

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