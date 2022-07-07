Bali'de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. - BALİ

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

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