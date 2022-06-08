Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı.

08.06.2022 12:42

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı.

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. BM'nin Türkiye Rusya Ukrayna arasındaki bir mekanizmayı içeren planı makul buluyor ve uygulanabilir görüyoruz"

-"Savaşta 3.5 ayı geride bıraktık savaşın yol açtığı insani kayıpların giderek artığını üzülerek görüyoruz"

-"Türkiye'nin savaşın başsından beri ortaya koyduğu ilkeli tutum herkesin malumu. Savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz"

-"Biz hala bu tutumuzu koruyoruz savaşın müzakereler yolu ile sone erdirilmesi insanlığın yararına olur. Bu görüşümü açık bir şekilde Lavrov ile paylaştım. Son günlerde müzakerelere dönme konusunda bir zeminin olabileceğini görüyoruz biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

-"En öncelikli konu Ukrayna ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerdir. Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. BM'nin Türkiye Rusya Ukrayna arasındaki bir mekanizmayı içeren planı makul buluyor ve uygulanabilir görüyoruz"

-"Ukrayna ve Rusya'nın da bu planı kabul etmesi gerekiyor. Bunun için İstanbul'da görüşülebileceğini belirttik. Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edecek ürünlere ihtiyacı var ve bunun önünün birlikte açılması gerektiğini söylüyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı.
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı.
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı.
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı.

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti Çavuşoğlu: '(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Çavuşoğlu: '(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz.
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. - Son Dakika
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