Bakan Çiftçi Brüksel'de hiçbir ülkenin teröre sığınak olmaması gerektiğini söyledi

'HİÇBİR ÜLKE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SIĞINAĞI OLMAMALI'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'na ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık. PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleri farklı isimler ve yöntemlerle faaliyet gösterse de oluşturdukları tehdit ortaktır. Hiçbirine müsamaha gösterilemez. Bir ülkede silahlı eylem gerçekleştirmeyen terör örgütlerinin, başka ülkeleri hedef alan finansman, propaganda ve eleman kazanma faaliyetlerine göz yumulması kabul edilemez. Terörle mücadelede gerçek dayanışma, yalnızca ortak açıklamalarla değil, sahada karşılık bulan somut adımlarla mümkündür. Hiçbir ülkenin toprakları terör örgütleri için güvenli bir sığınağa dönüşmemelidir. Milletimizin huzurunu ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ANKARA,