Bakan Çiftçi Suriye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Suriye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

29.06.2026 22:35
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Mustafa Çiftçi, Suriye'de afet yönetimi ve güvenlik konularında iş birliği görüşecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Afetlere müdahale, güvenlik, kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler alanında iş birliğinin ele alınacağı görüşmelerde, iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalanması da bekleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi'nin Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalanması bekleniyor.

Terörle mücadele ve sınır güvenliğinde ortak adımlar

Görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik iş birliği oluşturuyor. İki ülke, görüşmede terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verecek. Bu doğrultuda kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecek. Ayrıca emniyet alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi Suriye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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