Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara 'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk , Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İbrahim Öztürk, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar - Son Dakika

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