Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar - Son Dakika
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Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

07.08.2022 21:51
Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Ankaralı İbrahim Öztürk'ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini öne sürmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla evinin elektriği kesik olan aileleri ziyaret etmişti.

ÖZTÜRK'TEN ÇARPICI İDDİALAR!

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini dile getirdi.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" paylaşımında bulundu.

YORUMLAR
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin Kılıçdaroğlu'nun, Elektrikleri Kesildiği İçin Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaşın 'Baskı Yapıyorlar' Açıklamasını Paylaşan CHP Ankara İl Başkanı Akıllı:... Kılıçdaroğlu'nun, Elektrikleri Kesildiği İçin Evinde Ziyaret Ettiği Vatandaşın 'Baskı Yapıyorlar' Açıklamasını Paylaşan CHP Ankara İl Başkanı Akıllı:...
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İbrahim Öztürk, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar - Son Dakika
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