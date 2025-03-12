Bakan Ersoy: "İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır" - Son Dakika
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Politika

Bakan Ersoy: "İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır"

Bakan Ersoy: "İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, "Bağımsızlık aşkını haykıran, nesillere kimlik kazandıran bir şuur metnidir.

12.03.2025 12:24
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, "Bağımsızlık aşkını haykıran, nesillere kimlik kazandıran bir şuur metnidir. Akif'in kaleme aldığı İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. İstiklal Marşı'nın geçmişle kurulan bağı, bugünle olan mücadeleyi ve geleceğe dair tasavvuru şekillendiren en güçlü metinlerden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü nişanesi olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yılını anmak için bir araya geldik. Böylesine anlamlı bir günde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasına sahip çıkmanızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milletlerin tarih boyunca büyük kırılma anları yaşadığını vurgulayan Ersoy, " Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açması, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi böyle önemli dönüm noktalarıdır. Ancak bu topraklarda yaşanan en büyük dirilişlerden biri de hiç kuşkusuz Milli Mücadele yıllarında verilmiştir" diye konuştu.

O dönemin sadece askeri ve siyasi bir savaş olmadığını belirten Ersoy, "Yedi düvel, yalnızca topraklarımızı işgal etmek için değil, ruh dünyamızı zayıflatmak, milletimizi manen esaret altına almak için de üzerimize gelmişti. Ancak karakteri bağımsızlık olan bir millet, ne olursa olsun diz çökmezdi. Malazgirt'te, Kosova'da, Çanakkale'de nasıl durduysak, Milli Mücadele'de de öyle durduk" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın yalnızca bir zafer şiiri olmadığını belirten Ersoy, "O, bir savaşın içinde doğmuş, ama sadece bir zafer şiiri olmamıştır; o, bir milletin karakterini anlatan, bağımsızlık aşkını haykıran, nesillere kimlik kazandıran bir şuur metnidir. Akif'in kaleme aldığı İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır" dedi.

"Akif'in kalemi ve kelamı, bütün zamanların en büyük değerlerindendir"

Mehmet Akif Ersoy'un kalemi ve kelamının bütün zamanların en büyük değerlerinden biri olduğunu ifade eden Ersoy, "O, milletin içine düştüğü karanlıkta yılmadan, korkmadan bir ışık yakmayı başarmış bir münevverdi. Bugün Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de ve dünyanın pek çok mazlum coğrafyasında yaşananlar, Akif'in sesini daha güçlü duymamız gerektiğini gösteriyor. Dünya yeniden kaos içinde kıvranırken, Akif'in bize emanet ettiği bu ruh, insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu ruhtur" diye konuştu.

Bu programın sadece bir anma değil, aynı zamanda Mehmet Akif'in emanetine sahip çıkma ve o ruhu yaşatma azminin bir göstergesi olduğunu ifade eden Ersoy, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Mücadelesi'nin kahramanlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle anarak, Sebilürreşad'a, Mehmet Akif'in ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Ersoy, konuşmasının ardından "Sebilürreşad 116. Yıl ve Göklerdeki İstiklal" sergilerinin açılışını gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Edebiyat, Politika, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin yeniden şahlanışının destanıdır' - Son Dakika

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