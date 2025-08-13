Bakan Ersoy Tunceli'de Kazı Alanını İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü kazı alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl ile görüştükten sonra beraberindekilerle Pertek ilçesindeki Tozkoparan köyüne geçti.

Buradaki Tozkoparan Höyüğü kazı alanını inceleyen Ersoy, çalışmalarla ilgili Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ve kazının bilimsel danışmanlığını üstlenen Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Köydeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Ersoy, çocuklara oyuncak dağıttı.