Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı\'nı Cumhuriyet Müzesi\'nde ağırladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Cumhuriyet Müzesi'nde bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak hizmet veren tarihi yapıyı, Yargıtay Başkanı Kerkez'e gezdirdi. Cumhuriyet Dönemi'ne ait çok sayıda belge, fotoğraf, eşya ve tarihi eserin yer aldığı müzedeki ziyarette, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve milli hafızayı yaşatan mekanların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık eden salonları gezen Bakan Ersoy ve Yargıtay Başkanı Kerkez, müzede yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Ziyaret boyunca Cumhuriyet Müzesi'nin Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından taşıdığı sembolik değer ön plana çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin hafızasında özel bir yere sahip olan ve 2'nci TBMM Binası olarak millet iradesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Müzemizde Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i ağırladık. Tarihimize tanıklık eden bu anlamlı mekanda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.