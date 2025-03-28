Terörle Mücadele Konusunda Kararlılık - Son Dakika
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Politika

Terörle Mücadele Konusunda Kararlılık

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA KARARLILIKWashington'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynakları yazılı bir açıklama yaptı.

28.03.2025 09:01
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TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA KARARLILIK

Washington'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynakları yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibinin yapıldığı belirtildi. Her iki tarafın da savunma sanayii alanında iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koyduğu ifade edildi. Mevcut sorunların çözümü için ise teknik görüşmelerin gerçekleştirileceğinden bahsedildi. Tarafların, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladığı bildirildi. Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık da ifade edildi.

GAZZE'DE KALICI ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİ

Ayrıca bakanlık kaynakları, Bakan Fidan'ın mevkidaşı Rubio'ya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ve bu hususun bölgesel barış için gerekliliğini vurguladığını belirtti. Rusya- Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların da ele alındığı aktarıldı. Bakanlık kaynakları, görüşmede ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediklerini ifade etti. İlerideki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları da ele alındı. Bununla birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin de görüşüldüğü belirtildi. Son olarak, görüşmede Bosna- Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Washington, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

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