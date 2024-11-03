Bakan Fidan: Afrika ile Ticaret Hacmimiz 35 Milyar Doları Aştı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı açılış konuşmasında, "Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir" dedi. - CİBUTİ