Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı açılış konuşmasında, "Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir" dedi. - CİBUTİ
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan: Afrika ile Ticaret Hacmimiz 35 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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