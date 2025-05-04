Bakan Fidan BAE'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular ele alınacak. Bakan Fidan'ın BAE'deki görüşmelerinde, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında önceliğin bir an önce ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılması olduğunu vurgulaması bekleniyor. Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğine işaret edecek olan Fidan'ın Türkiye'nin Filistinleri anavatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durduğunu ve bu yöndeki çabaları asla kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu yineleyeceği öngörülüyor. Uluslararası toplumun İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurgulaması beklenen Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve birliğine olan desteğini teyit etmesi, Suriye'de halkın yaşam koşullarını ağırlaştıran ve kalkınma çabalarını sekteye uğratan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye ve BAE'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için atabilecekleri ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan, BAE'yi son olarak 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde ziyaret etmişti. - ANKARA