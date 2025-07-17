Bakan Fidan, BM Kıbrıs Toplantısı\'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı öncesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek "BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayriresmi Toplantısı"na katılmak için New York'ta bulunan Bakan Fidan, toplantı öncesinde diğer katılımcılarla birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de yer alacak. - NEW YORK