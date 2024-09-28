Bakan Fidan'dan Güvenlik Konseyi'ne Çağrı - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan'dan Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

Bakan Fidan\'dan Güvenlik Konseyi\'ne Çağrı

Hakan Fidan, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e yönelik caydırıcı önlemler almaması eleştirdi.

28.09.2024 02:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Güvenlik Konseyi'nin birinci güvenliği olan Uluslararası Barış ve Güvenliği Koruma sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. Konsey halihazırda İsrail'in bu konudaki kararlarını uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir başarıya imza atamadı. Herhangi bir silah ambargosu ya da herhangi bir caydırıcı müeyyide uygulanmadı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta BM Güvenlik Konseyi Filistin Konulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Fidan, Gazze'deki savaşın daha da yayılmadan Batı Şeria'ya, Lübnan'a ve diğer noktalara ulaşmadan durdurulması gerektiğine değinerek, "Uluslararası aktörlerin aslında çok basit bazı adımlarla sonuca yönelik faaliyet almaları gerektiğini felce uğramadan yapmaları gerekiyor. Yapmamız gereken çok net. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulanmalı. Daimi kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirmeli. İsrail Gazze'den çekilmeli, insani yardımın da Filistinlileri hayatta kalmaları için ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİK KONSEYİ, İSRAİL'E BASKI UYGULAMADAN SONA ERMEYECEK'

Netanyahu'nun anlaşma çabalarından kaçtığını ifade eden Bakan Fidan, "Kendisine sunulan cezasızlık çerçevesinde bu soykırım tutum ve davranışlarını devam ettirecek. Uluslararası topluluk özellikle de Güvenlik Konseyi, İsrail'in bu konuda durması için bir çağrı yapmadan, bir baskı uygulamadan da sona erdirmeyecek. Güvenlik Konseyi'nin birinci güvenliği olan Uluslararası Barış ve Güvenliği Koruma sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. Konsey halihazırda, İsrail'in bu konudaki kararlarını uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir başarıya imza atamadı. Herhangi bir silah ambargosu ya da herhangi bir caydırıcı müeyyide uygulanmadı. ve Lübnan'daki hedefleri de göze aldığımızda şu anda öngörülemeyen sularda seyrediyoruz" dedi.

'BARIŞ İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMLE GERÇEKLEŞEBİLİR'

Bakan Fidan, bütün uluslararası kuralların ve uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirterek, "Bombalamanın devam etmesiyle sivil ya da askeri hedefler arasında herhangi bir ayırım gözetilmiyor. Güvenlik Konseyi'nin çok önemli bir görevi var. Hepinize bu saldırı, kan tutumu durdurmak için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece ve sadece barış iki devletli bir çözümle gerçekleşebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan'dan Güvenlik Konseyi'ne Çağrı - Son Dakika

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