Bakan Fidan İİT Büyükelçileriyle İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
Bakan Fidan İİT Büyükelçileriyle İftar Yemeği Düzenledi

25.02.2026 22:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da iftar yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de kain kuruluşlarının yöneticileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

