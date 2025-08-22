Bakan Fidan, İİT Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Fidan, İİT Toplantısına Başkanlık Edecek

22.08.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Fidan, Gazze için uluslararası ateşkes ve Filistin'in hakları çağrısında bulunacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşananlara ilişkin 25 Ağustos'ta Cidde'de gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme planını açıklamasının ardından, Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye tarafından yapılan girişim neticesinde söz konusu toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulaması bekleniyor. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail'in ateşkes çabalarını sabote etme girişimlerine uluslararası toplumun izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğine dikkat çekmesi öngörülüyor. İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağına işaret etmesi beklenen Fidan'ın, iki devletli çözüm temelinde Filistin devletinin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Ligi planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini muhataplarına aktarması beklenen Fidan'ın, son dönemde Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini vurgulaması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, İİT Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, İİT Toplantısına Başkanlık Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.