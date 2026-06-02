Bakan Fidan\'ın Singapur Temasları

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'a geldi. Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilen Bakan Fidan, İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasiviswanathan Shanmugam ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca, The International Institute for Strategic Studies" (IISS) adlı düşünce kuruluşunun etkinliğinde hitapta bulunması öngörülüyor. - SİNGAPUR