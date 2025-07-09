Bakan Fidan Malezya'da ASEAN Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan Malezya'da ASEAN Toplantısına Katılacak

09.07.2025 21:44
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Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN toplantısında Türkiye'nin Asya girişimini ve iş birliğini vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Malezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi kapsamında bölge ülkeleriyle karşılıklı fayda ve ortak öncelikler temelinde iş birliği, kapsayıcılık ve diyaloğu önemsediğini vurgulaması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilecek Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı'na iştirak etmek üzere 10-11 Temmuz tarihlerinde Kuala Lumpur'u ziyaret edecek. Üçlü toplantıda ASEAN tarafını dönem başkanı Malezya'nın Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn temsil edecek.

Türkiye etkin çok taraflılıktan yana

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın üçlü toplantıda Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik, ekonomik ve çevresel konulardaki sınamaların merkezinde bulunduğunu, bu gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin etkin çok taraflılığı desteklediğini ifade ederek, Türkiye'nin doğal afetler, ulus ötesi suçlar, kalkınma, ticaret tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, yoksulluk ve gıda güvenliği gibi ortak mücadele gerektiren alanlarda katkı sağlamaya hazır olduğunu aktaracak. Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi kapsamında bölge ülkeleriyle karşılıklı fayda ve ortak öncelikler temelinde iş birliği, kapsayıcılık ve diyaloğu önemsediğini belirtmesi beklenen Fidan, bu kapsamda Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel iş birliğini kapsayan bir program geliştirmeye odaklandığını vurgulayacak.

İsrail'in saldırganlığı ele alınacak

Üçlü toplantıda küresel meselelere değinmesi beklenen Fidan'ın Türkiye'nin Ukrayna, Gazze ve diğer bölgesel krizlerde izlediği ilkeli tutum ve diplomatik çözüm anlayışını paylaşması, İsrail'in saldırganlığının bölge ve ötesinde barış ve istikrara karşı oluşturduğu tehdidin altını çizmesi, Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuçlanmasının Orta Doğu'daki tüm meselelerin çözülmesinde elzem olduğunu vurgulaması, küresel mekanizmaların çözüm üretememesi nedeniyle ortak çabaların daha önemli hale geldiğini ve Türkiye'nin bu çabalara sağlayabileceği somut katkıları aktarması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ASEAN Toplantısı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Türkiye ve ASEAN arasındaki ilişkiler

Üçlü toplantılar, sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları, ASEAN dönem başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenleniyor. Bakan Fidan son, olarak 26 Temmuz 2024 tarihinde Viyentiyan'da (Laos) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen üçlü toplantıya iştirak etmişti. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantıları marjında yılda bir kere gerçekleştirilen üçlü toplantılarda ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınıyor.

Son yıllarda Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkiler somut proje ve girişimlerle destekleniyor. Türkiye-ASEAN sektörel diyalog ortaklığının eylem planı niteliğindeki "Pratik İşbirliği Alanları" belgesi, 2024-2028 dönemini kapsayacak şekilde güncellenerek, ASEAN ile iş birliği alanları genişletildi. ASEAN ve üye ülkeleriyle angajmanın derinleştirilmesi Yeniden Asya Girişimi'nin de öncelikleri arasında olup, Türkiye'nin ASEAN ile kurumsal ilişkiler tesis etme hedefi çerçevesinde nihai hedefin bölge ülkesi olmayan ülkeler için en üst ortaklık kategorisi olan 'Diyalog Ortaklığı' olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan Malezya'da ASEAN Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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