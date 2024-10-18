Bakan Fidan, Rusya ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, Rusya ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları ile görüştü

Bakan Fidan, Rusya ve Ermenistan\'ın dışişleri bakanları ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

18.10.2024 17:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi nedeniyle Tataristan'ın başkenti Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan bir başka paylaşımda ise Bakan Fidan'ın yine aynı toplantı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldiği ve görüşmede ikili ilişkiler ile normalleşme sürecinin ele alındığı kaydedildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinde gelinen aşama da görüşmenin gündeminde yer aldı.

Kaynak: DHA

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